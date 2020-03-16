В Азербайджане вновь перенесены соревнования по волейболу

БАКУ /Trend/ - Вновь перенесены игры Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женщин, Высшей лиги по волейболу среди мужчин и игры I Лиги, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.

Данный шаг предпринят в соответствии с превентивными мерами Оперативного штаба при Кабмине по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также должны быть приостановлены тренировки во всех волейбольных секциях и клубах, говорится в сообщении.

О возобновлении тренировок и проведении соревнований будет сообщено дополнительно.

(Текст: Кямаля Сеидова)