В Азербайджане вновь перенесены соревнования по волейболу
БАКУ /Trend/ - Вновь перенесены игры Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женщин, Высшей лиги по волейболу среди мужчин и игры I Лиги, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.
Данный шаг предпринят в соответствии с превентивными мерами Оперативного штаба при Кабмине по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Также должны быть приостановлены тренировки во всех волейбольных секциях и клубах, говорится в сообщении.
О возобновлении тренировок и проведении соревнований будет сообщено дополнительно.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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