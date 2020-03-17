Таир Миркишили: У Азербайджана достаточно возможностей для защиты благосостояния граждан

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана достаточно возможностей для защиты благосостояния граждан.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал глава комитета Таир Миркишили, сообщает во вторник Trend.

По его словам, последовательные реформы, проводимые главой азербайджанского государства, рассчитаны на то, чтобы азербайджанская экономика была готова к возможным трудностям.

Председатель комитета отметил, что экономика страны обладает достаточными возможностями: «Последние события на нефтяном рынке, и то, что азербайджанская экономика имеет достаточно возможностей отреагировать на них, дают основание говорить, что результаты проводимых реформ за короткое время дают свои плоды. Они рассчитаны на сегодняшний день страны и на будущее. Считаю, что у азербайджанской экономики достаточно возможностей, чтобы защитить благосостояние граждан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)