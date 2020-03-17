Ахлиман Амирасланов: Азербайджан тесно сотрудничает с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В рамках борьбы с коронавирусом по поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан завезены и продолжают ввозиться медицинские принадлежности и оборудование.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в Азербайджане имеется достаточно лабораторий для анализа этого вируса и в рамках борьбы с ним страна тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Он отметил, что в Азербайджане осуществляются широкомасштабные и высококачественные работы по борьбе с этим опасным вирусом, и население также должно ощущать ответственность в этой области:

"К сожалению, у нас есть недостатки в этой области. Родственники приезжающих из-за рубежа стараются провести их домой в обход карантина, однако это очень опасно, так как, если у человека вирус, то он в этом случае может очень широко распространяться. Меры изоляции также очень важны. Семьи продолжают куда-то массово ходить, усугубляя и так опасную ситуацию. С другой стороны ажиотаж также создавать неправильно, но остерегаться этого вируса все же нужно. В целом население должно быть ответственным и соблюдать правила, установленные государством. В таком случае мы победим этот вирус", - сказал Амирасланов.

Следует отметить, что инфекция коронавируса (COVID-19) продолжает стремительно распространяться в странах мира.

В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана сообщили, что наличие длительного инкубационного периода, скорость распространения и отсутствие вакцины побуждают государства принять еще более серьезные меры.

Учитывая, что ВОЗ была объявлена глобальная пандемия коронавирусной инфекции, исходя из ее рекомендаций и требований по профилактике вируса, возникла необходимость проведения ряда неотложных мер на территории страны.

В связи с этим было принято решение в течение месяца отложить массовые мероприятия. Также от организаций, граждан, относящихся к государственному и частному секторам, требуется строгое соблюдение специальных правил.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)