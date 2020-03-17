Когда наступит весна в Азербайджане?

БАКУ/Trend/ - В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36 часов, сообщили во вторник Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Напомним, что 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой она признает 21 марта официальным днем данного праздника.

Цель этого заключается в том, чтобы страны и народы во всем мире, опираясь на историю и обряды этого праздника, стремились жить в гармонии с миром природы и нести мир на планете и добрую волю.

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)