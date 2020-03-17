Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана прокомментировала отмену в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает во вторник Trend.

В Федерации сообщили, что 12 и 13 марта на Национальной арене гимнастики состоялись квалификационные соревнования Кубка мира. В связи с известными причинами, из-за распространения коронавирусного заболевания в мире, финалы соревнований были отменены.

Федерация выражает благодарность всем членам местного Оргкомитета и сотрудничающих с ним волонтеров, которые день и ночь прилагали усилия, чтобы устранить все трудности, возникшие до прибытия делегаций в Баку и после отмены финалов. Несмотря на сложную ситуацию в мире гимнастическая семья Азербайджана объединилась, было сделано все возможное, чтобы в здоровой атмосфере принять мировых звезд гимнастики. Все делегации уже отправлены из Баку и находятся в своих странах, отметили в Федерации.

Федерация гимнастики Азербайджана признательна Международной федерации гимнастики и делегациям за то, что они с пониманием отнеслись к отмене финалов в связи с осуществлением профилактических и неотложных мер, и в целом за участие в соревнованиях.

Согласно сообщению, без поддержки соответствующих структур и других организаций соревнования Кубка мира не состоялись бы: "Федерация гимнастики Азербайджана выражает искреннюю признательность Администрации Президента Азербайджана, Секретариату Первого вице-президента, Государственной миграционной службе, Службе государственной безопасности, Главному управлению общественной безопасности МВД, «Объединению по управлению медицинскими территориальными объединениями» при Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, Агентству пищевой безопасности, Государственной пограничной службе, Главному таможенному управлению на воздушном транспорте, Визовому департаменту ASAN, ОАО «Азербайджан хава йоллары» за большую поддержку".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)