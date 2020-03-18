Нацсовет по телевидению и радиовещанию Азербайджана приостанавливает прием граждан (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана до 29 марта приостанавливает прием граждан в связи с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет.

Прием приостанавливается с учетом информации Орперативного штаба при Кабмине от 13 марта о мерах, проводимых в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, а также письма премьер-министра Али Асадова, направленного 16 марта руководителям государственных структур.

За это время обращения будут приниматься по номерам телефонов:

(012) 498-18-82 и (012) 598-50-42, а также по электронной почте Нацсовета office@ntrc.gov.az и на странице в Facebook www.facebook.com/ntrc.gov.az.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)