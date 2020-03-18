МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в дни праздника (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Личный состав органов внутренних дел Азербайджана будет работать в усиленном режиме в период выходных в связи с праздником Новруз с 20 по 27 марта, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Напомним, что в связи с выполнением решений, принятых Оперативным штабом при Кабмине по пресечению случаев распространения коронавирсной инфекции в стране, сотрудники органов внутренних дел уже выполняют службу в усиленном режиме.
Приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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