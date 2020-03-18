В Баку принимаются усиленные меры по дезинфекции автобусов
БАКУ /Trend/ - В общественном транспорте продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Об этом в среду сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, согласно поручениям Оперативного штаба при Кабинете министров усилены дезинфекционные меры.
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