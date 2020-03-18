Минобороны Азербайджана приостановило прием граждан

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятиями, проводимыми Оперативным Штабом при Кабинете Министров Азербайджана, созданным с целью предотвращения опасности распространения инфекции коронавируса (COVID-19), министерство обороны начало осуществлять прием и регистрацию граждан только посредством переписки по электронной почте и телефонной связи.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в целях обеспечения непрерывного приема и оперативности рассмотрения обращений граждан, просьба обращаться по электронной почте pressmd@mod.gov.az, dti@mod.gov.az или на горячую линию (012) 912 министерства обороны.

(Текст: Турал Гараджаев.)