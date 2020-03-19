Объем загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Каспий, превышает норму - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга на прибрежных территориях Лянкяранского, Астаринского и Масаллинского районов было выявлено повышенное содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Каспийское море.

Об этом сказала сотрудник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Нармин Бабашева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, было выявлено, что очистные сооружения на территории Лянкяранского района непригодны для эксплуатации, и сточные воды, не проходя процесс очистки, сливаются на прибрежную территорию, а оттуда в море. Также было установлено, что твердые бытовые отходы, образующиеся на территориях муниципалитетов, тоже сбрасываются в море.

Сотрудник министерства сказала, что аналогичная ситуация наблюдается в Масаллинском и Астаринском районах, добавив, что срочно должны быть предприняты меры по пресечению сброса сточных вод в море.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)