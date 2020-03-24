Какие услуги будут оказываться лицам старше 65 лет в период карантина? (версия 2)

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БАКУ /Trend/- Объявленный в Азербайджане особый режим карантина предусматривает запрет на выход из дома граждан старше 65 лет для которых риск заражения коронавирусной инфекцией особенно высок. Этот запрет в период особого режима карантина (24 марта 2020 г. с 00:00 часов до 20 апреля 00:00 часов) крайне важен для защиты их от пандемии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В период нахождения дома им будут оказывать услуги и поддержку социальные работники, занятые в системе социального обслуживания министерства. Так, одинокие граждане старше 65 лет смогут воспользоваться услугами этого персонала в работах по домашнему хозяйству, покупке основных товаров, лекарств, оплате коммунальных услуг и пр.

Лица этой категории, желающие воспользоваться социальными услугами, могут позвонить на номер «142» и зарегистрироваться.

Кроме того, помимо их обращений в местных исполнительных структурах будут взяты списки для установления одиноких лиц 65-70 лет.

Обслуживающий персонал будет обеспечен необходимыми защитными средствами. Эти услуги будут оказываться с соблюдением предписанноый дистанции.

Напрмним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и принято решение о применении особого режима карантина с 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно условиям особого режима лицам старше 65 лет запрещается выходить из дома. Одиноким людям данной категории поручено обеспечить оказание социальных услуг согласно законодательству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)