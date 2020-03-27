Второй этап внедрения обязательного медстрахования в Азербайджане начнется в июле

БАКУ /Trend/ - Второй этап внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане начнется в июле.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, внесены изменения в постановление № 504 Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении последовательности применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны". Согласно информации, применение обязательного медицинского страхования по стране будет осуществляться в три этапа. Так, 21 административно-территориальная единица, которая должна была подключиться к системе обязательного медицинского страхования на втором этапе, присоединится к этой системе вместе с 15 административно-территориальными единицами на третьем этапе.

Причиной изменения решения является мобилизация ряда государственных учреждений, в том числе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (агентства) и Союза по управлению медицинскими территориальными подразделениями (врачей), а также материальных ресурсов для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции в стране.

Как отмечается, с первого июля обязательное медицинское страхование начнет применяться для жителей городов Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гёйгель, Геранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачин, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джабраил, а также в Сальянском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Гаджигабульском районах. С первого октября будут пользоваться услугами обязательного медицинского страхования жители Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангелана и Шуши.

Отметим, что в настоящее время обязательное медицинское страхование применяется в 23 городах и районах (Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гёйчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингячевир, Агдаш и Евлах).