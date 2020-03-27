В Баку ограничено движение экспресс-автобусов в направлении аэропорта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Учитывая, что с целью пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане, отменено большинство внутренних и международных авиарейсов, внесены изменения и в график движения экспресс-автобусов в направлении Аэропорт - станция метро "28 Мая", передает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, перевозки экспресс-линией будут осуществляться только в четверг одним автобусом. Он будет отправляться со станции метро "28 Мая" в 08:00, 10:30 и 16:30. Данный график определен в соответствии со временем вылета рейсов Баку - Москва, Баку – Нахчыван и Баку – Лондон.

(Текст: Турал Гараджаев)