Минтруда подготовило видеоролик под названием «Забота о наших старших!» (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Одинокие граждане старше 65 лет сегодня обеспечиваются необходимыми бытовыми услугами не выходя из дома, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

По данным источника, выявляются потребности указанных лиц и им оказывается поддержка в приобретении необходимых товаров народного потребления, медикаментов, помощь в оплате коммунальных услуг, а также другая необходимая помощь.

Для этого они могут в любое время воспользоваться поддержкой работников социальной службы министерства труда и социальной защиты населения, а также помощью волонтеров.

В настоящее время более 10 тысяч одиноких пожилых граждан охвачены услугами социальной сферы.

Министерством подготовлен на эту тему видеоролик под названием «Забота о наших старших!».