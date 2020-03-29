В столице Азербайджана усиливают меры по сдерживанию коронавируса на общественном транспорте

БАКУ/Trend/ - Несмотря на введение особого карантинного режима, некоторые граждане все еще не реагируют адекватно на меры социальной изоляции, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации БТА, на станции "Кероглу" люди собираются группами вне платформы, что повышает риск заражения вирусом в текущей эпидемиологической ситуации.

По этой причине, в центре транспортного обмена "Кероглу" запрещено использование скамеек и других сидений вне платформы:

"Мы просим население во время особого карантинного режима пользоваться услугами автобусов только регулярных маршрутов в центре транспортного обмена "Кероглу". Мы также рекомендуем им соблюдать нормы самоизоляции, минимизировать контакты с другими людьми и избегать мест их массового скопления", - говорится в сообщении.