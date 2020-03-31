В Азербайджане предлагают штрафовать за допуск несовершеннолетних к спортивному тотализатору

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается штрафовать тех, кто допускает участие несовершеннолетних в спортивных ставках.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в связи с этим предлагается внести изменения в "Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно этому предложению, организаторы спортивных ставок будут оштрафованы на пятьсот манатов за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных ставках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)