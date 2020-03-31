Совет прессы обнародовал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина

БАКУ /Trend/ - В решении о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны от 30 марта 2020 года, предусматривающем применение особого режима на территории Азербайджана, средства массовой информации обозначены в числе сфер, которым разрешается продолжать свою деятельность при условии неукоснительного соблюдения требований и рекомендаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на Совет прессы Азербайджана, об этом говорится в рекомендациях Совета прессы Азербайджана относительно деятельности средств массовой информации в период особого режима.