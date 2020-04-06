Газовый оператор Азербайджана о графике работы пунктов обслуживания граждан
БАКУ /Trend/ - С шестого апреля ПО "Азеригаз" будет обслуживать клиентов в городе Баку в Центре Службы "ASAN " №5 по просп. Г. Алиева, 115 и Центре "ASAN Kommunal" №1 по ул. акад. Г. Алиева, 36 с 09:00 до 12:00, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение.
Кроме того, обращения граждан будут приниматься также в Мардаканском, Хырдаланском, Сабунчинском участках обслуживания ПО и административном здании Бакинского регионального департамента по продаже газа. В числе предоставляемых услуг во всех пунктах будут выдача новых карт, замена утерянных карт, восстановление кодированных карт и др.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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