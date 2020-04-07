В Баку за нарушение режима карантина оштрафованы 1499 водителей

БАКУ /Trend/ - На автомобильных дорогах города Баку в период с 00:00 часов шестого апреля по 08:00 седьмого апреля за нарушение режима карантина, применяемого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, были привлечены к ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях 1499 человек.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции МВД.

В целом на территории республики с первого апреля по сегодняшний день за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 6945 участников дорожного движения.

"Мы призываем всех граждан строго соблюдать правила, установленные в нашей стране в связи с особым карантинным режимом, применяемым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.