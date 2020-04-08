Объявлены дни обращения в электронном порядке для регистрации безработных лиц по районам и городам

БАКУ/Trend - Министерство труда и социальной защиты населения составило график дней обращения в электронном порядке по городам и районам страны с учетом большого количества обращений для регистрации безработных лиц с целью рассмотрения права на получение единовременной выплаты, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, лица, которые соответствуют статусу безработных, могут подать электронное обращение по району (городу), в котором они находятся в дни, указанные в графике, посредством портала www.e-social.az . http://sosial.gov.az/post/3320

С 12 апреля это ограничение будет устранено.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, во время специального карантинного режима в любой день могут обратиться по телефону в районные (городские) центры занятости для регистрации в качестве безработных. Телефонные номера районных (городских) центров занятости можно узнать по линку http://social.gov.az/laq-nomrlri.