Рамин Байрамлы: Хочу обратиться к донорам и сказать - продолжайте свою гуманную миссию

БАКУ/Trend/ - Сегодня у нас в достаточном количестве имеется резервы крови, однако мы обеспокоены снижением числа доноров.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он подчеркнул, что TƏBİB подготовило просветительские материалы в связи с этим.

"Мы действуем в координации с различными госструктурами, чтобы в данном вопросе не возникало сбоев. Хочу обратиться к донорам и сказать - продолжайте свою гуманную миссию. Для безопасности доноров созданы все необходимые условия, они не столкнутся с какой-либо опасностью инфицирования", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)