В Азербайджане зафиксированы случаи инфицирования среди врачей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зафиксированы случаи инфицирования и среди врачей

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.