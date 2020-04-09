Минтруда Азербайджана о лицах, которые получат единовременные выплаты

БАКУ /Trend/ - Единовременная выплата (190 манатов), предусмотренная для безработных лиц в Азербайджане, будет осуществлена и дееспособным, но фактически безработным и не получающим социальную выплату детям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Если в семье муж и жена безработные, то выплата будет выдана одному из них, и в то же время, если другие члены семьи (дочь или сын) безработные и не получают социальной выплаты, то будет выдаваться и им.

Наряду с зарегистрированными как безработные до 1 апреля 2020 года, эту единовременную выплату получат и лица, зарегистрированные как безработные в период продолжения особого карантинного режима. Лицу, обратившемуся один раз, нет необходимости обращаться повторно.

Возможность обратиться в период особого карантинного режима создана и для лиц с просроченным удостоверением личности, потому что срок их удостоверений автоматически продлен до конца карантина.

Еще раз напоминаем порядок обращения за единовременной выплатой:

Зайти на портале e-sosial.az в рубрику e-xidmətlər и пройти по линку Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın müvəqqəti ləğv edilməsi. Для этого требуется ASAN imza или электронная подпись.

Удобнее будет воспользоваться рубрикой onlayn müraciət и встать на учет как безработный или подыскивающий работу. Здесь необходимо внести номера удостоверения личности и FİN, выбрать в рубрике İstiqamət "məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər", а в рубрике "Xidmət növü" - "vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması".

Для регистрации безработных,не имеющих доступа в интернет,можно обратиться по номерам телефонов Центров занятости соответствующего города (района) на http://sosial.gov.az/laq-nomrlri

Также представлен график электронных обращений на период до 12 апреля по городам и районам страны на странице http://sosial.gov.az/post/3321

Пока граждане обращаются в электронном порядке по району нахождения в день, указанный в графике. В последующие дни каждый безработный в любое время сможет обращаться в е-порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)