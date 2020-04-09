Завтра в Баку сохранится пасмурная погода

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. Ночью и утром местами туман, юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 6-8, днем - 12-16, в Баку ночью - 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных южных районах переменные дожди, в горных территориях ожидается снег, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 1-6, днем - 13-18 тепла, в горах ночью - 2-7 мороза, днем - 0-5 тепла.

Слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)