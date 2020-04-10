В Азербайджане в 2019 г. сократилось число обучающихся в школах во вторую смену

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число учеников, обучающихся во вторую смену в средних школах, сократилось с 35 процентов до 14 процентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на отчет Кабинета министров перед Милли Меджлисом (парламентом) о деятельности за 2019 год.

В отчете отмечается, что в результате постоянного внимания и заботы Президента Азербайджана о сфере образования, программ, осуществляемых в этом направлении, по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в период 2003-2019 годов было построено или же капитально отремонтировано около 3 300 школьных зданий, что составляет 74 процента от числа всех школ. Вследствие этого были значительно улучшены условия обучения более одного миллиона учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева)