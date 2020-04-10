БТА: нарушение карантинного режима может привести к ограничению работы общественного транспорта

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство разработало новый план действий в связи с общественным транспортом и пассажиропотоком и представило его в Оперативный штаб при Кабинете Министров сообщает Trend со ссылкой на заявление пресс-секретаря бакинского транспортного агентства Маиса Агаева с онлайн-пресс-конференции.

По его словам, несоблюдение гражданами карантинного режима может привести к ограничению работы общественного транспорта:

"Оперативным штабом было объявлено, что, если инфекция будет продолжать распространяться, будут приняты решения в соответствии с ситуацией. В случае продления и ужесточения карантинного режима предусмотрено сокращение количества экспресс-автобусов и ограничение работы общественного транспорта в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что это зависит от того, будут ли соблюдать наши граждане карантинный режим. Окончательное решение Оперативного штаба будет принято к немедленному исполнению".