В поселке Гобу и жилом массиве «Нубар» будут перебои в электроснабжении
БАКУ /Trend/ - Завтра примерно с 11:30 до 16:00 часов в части поселка Гобу и жилого массива «Нубар» будут перебои в электроснабжении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на главу пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаева.
Непродолжительные перебои связаны с текущими ремонтными работами и реконструкцией на воздушных линиях электропередач «Гобу-1» и «Нубар-1», подключенным к «Подстанция Гобу» в Хырдалане мощностью 110/35/10 кВт.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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