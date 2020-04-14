Гюнель Рзаева: Конкурс эссе «Жизнь после коронавируса» поможет эффективно провести досуг

БАКУ /Trend/ - Конкурс эссе «Жизнь после коронавируса», инициированный первым омбудсменом Азербайджана, профессором Эльмирой Сулеймановой и объявленный Бакинским книжным центром, поспособствует эффективной организации досуга и станет материальным стимулом.

Об этом Trend сказала во вторник руководитель Бакинского книжного центра (Baku Book Center) Гюнель Рзаева.

Она отметила, что по причине особого карантинного режима, введенного азербайджанским правительством в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией, люди находятся в своих домах, на самоизоляции, в связи с чем и был инициирован такой конкурс: «Думаем, что эта инициатива важна и для творческих людей. Благодаря конкурсу они могут более эффективно проводить дома свой досуг. Наша инициатива позволит развить их воображение. Участникам конкурса эссе предлагается описать, как они представляют жизнь после коронавируса».

Гюнель Рзаева добавила, что представленные на конкурс эссе будет оценивать профессиональное жюри: «В жюри войдут авторитетные члены Союза писателей Азербайджана. Участники могут представить на конкурс эссе на двух языках – азербайджанском и русском. По работам на каждом из языков будут определены три победителя. Всего будет шесть победителей, которых ждут денежные призы. Проект будет интересен людям как с точки зрения эффективного досуга, так и в плане материального стимула».

Напомним, что Baku Book Center объявил 7 апреля конкурс эссе «Жизнь после коронавируса».

В эссе автору предлагается изложить свой взгляд на то, какой будет жизнь человечества после окончания коронавирусной пандемии, поделиться своим видением ее научных, общественно-политических, гуманитарных, социальных, экономических, психологических и иных последствий. Для шести победителей конкурса предусмотрен денежный приз.

Эссе должны быть представлены не позднее 10 мая 2020 года.

В конкурсе могут участвовать лица от 18 лет и старше.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Кямаля Сеидова)