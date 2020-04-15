В Азербайджане готовятся новые предложения по предотвращению бытового насилия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся новые предложения для усовершенствования законодательства в сфере предотвращения бытового насилия.

Об этом в среду сказала Trend заместитель заведующего отдела по проблемам женщин и гендерным вопросам Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

По ее словам, в этой сфере необходимо создать всесторонние и эффективные механизмы защиты.

«Опыт показывает, что каждый случай и его мотивы делают актуальным усовершенствование законодательства с целью предотвращения бытового насилия. В данной сфере разрабатываются новые предложения, а также ведется работа по принятию «Национального плана действий по предотвращению и борьбе с бытовым насилием в Азербайджане», - сказала Талышинская.

По ее словам, для эффективности мер борьбы с бытовым насилием также создан информационный банк. Анализ поступающих данных повышает возможности в исследовании причин проблемы и принятии превентивных мер.

«Работа в данном направлении будет продолжена и в текущем году. Крайне важно держать проблему бытового насилия в центре внимания, в частности важно создание государственных центров помощи жертвам бытового насилия», - отметила Талышинская.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)