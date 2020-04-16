В Баку задержан председатель муниципалитета

БАКУ/Trend/ - К сожалению, в стране по-прежнему отмечаются случаи нарушения особого карантинного режима, установленного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры Азербайджана продолжают принимать совместные меры против подобных негативных случаев.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры республики.

Согласно заявлению, на основе поступившей информации, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали в служебных кабинетах председателя муниципалитета поселка Бинагади Нияза Нифтиева и начальника отделения муниципальных доходов и местных налогов Сахиба Абышова во время продажи последними поддельных справок отдельным лицам, желающим свободно передвигаться в нарушение правил особого карантинного режима. В документах отмечалось, что эти лица якобы занимаются продажей фруктов и овощей и другой продовольственной продукции на территории поселка.

В ходе расследования было установлено с 31 марта по 14 апреля Нифтиев и Абышов продали 431 справку для предоставления во время проверки на полицейских постах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 320.1 (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях, или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 139-1.1(нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Подозреваемые в отмеченных преступных действиях Нияз Нифтиев и Сахиб Абышов задержаны и привлечены к следствию.В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.