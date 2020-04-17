Под лозунгом "Вместе мы сильнее" в Баку посадили полосы зеленых насаждений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку под лозунгом "Вместе мы сильнее" протянулись полосы зеленых насаждений.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, в знак благодарности за самоотверженность и мужество работников здравоохранения и сотрудников полиции, которые находятся на передовой борьбы с опасным вирусом, в поддержку лозунга Президента Ильхама Алиева "Вместе мы сильнее", созданы полосы зеленых насаждений, олицетворяющих национальную солидарность.

С соблюдением требований особого режима карантина сотрудники и эковолонтеры министерства посадили деревья различных пород на очищенной территории бывшего йодо-бромного завода.

Отметим, что территория йодо-бромного завода, которая не использовалась в течение многих лет с советских времен ввиду загрязненности, в последние годы очищается и восстанавливается. Территория, где сажаются деревья, превращается в здоровую зону.

Данной акцией министерство приветствует находящихся с риском для жизни на передовой борьбы с коронавирусом врачей, стоящих на страже правопорядка и здоровья людей полицейских.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)