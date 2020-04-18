Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию в соцсетях о начале учебного процесса

БАКУ /Trend/ - Распространившаяся в соцсетях информация о том, что якобы с 10 мая в общеобразовательных школах будет возобновлен учебный процесс для учащихся старших классов не соответствует действительности, сказал в субботу Trend завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

"Какого-либо решения о возобновлении учебного процесса в школах с 10 мая для учащихся старших классов, то есть 9-го, 10-го и 11-го классов, нет. Просим граждан доверять только официальной информации", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)