В Баку вышла книга об истории кавказских эммигрантов в движении "Прометей"

БАКУ/Trend - В Баку в издательстве​ «JekoPrint» вышел в свет сборник архивных документов «За свободу и независимость Кавказа. Прометеевское движение в секретных документах и материалах участников, наблюдателей и противников", сообщает в субботу Trend со ссылкой на издание.

Составителями, авторами предисловия, перевода и примечаний сборника являются доктор исторических наук Георгий Мамулиа и выдающийся исследователь азербайджанской эмиграции​, общественный деятель и дипломат Рамиз Абуталыбов.

Настоящий сборник архивных документов и материалов ставит своей целью

всестороннее освещение различных аспектов участия кавказских политических

антибольшевистских организаций в Прометеевском движении – уникальном по

своему масштабу и грандиозности задач внешнеполитическом проекте, обязанным своим рождением инициативе главы польского государства, маршала

Юзефа Пилсудского.

Как отметил Рамиз Абуталыбов, подобранные и публикуемые в настоящем сборнике документы и материалы из архивов Польши, Франции и Грузии представляют собой наиболее подходящую базу для осуществления исследователями всестороннего сравнительного анализа как непосредственных целей, преследуемых кавказскими руководителями и польскими кураторами Прометеевского движения, так и методов и средств, применяемыми ими для их достижения.

Документы и материалы, публикуемые в настоящем сборнике, по

своему характеру и происхождению подразделяются на следующие

четыре категории:

1. Переписка кавказских руководителей и активистов с

польскими кураторами Прометеевского движения;

2. Непосредственная взаимная переписка кавказских руководителей и активистов, участвующих в Прометеевском движении;

3. Отчеты французской полиции и контрразведки относительно кавказских политических организаций, органов прессы и деятелей, находящихся во Франции и входящих в Прометеевское объединение;

4. Информационные справки о деятельности кавказских организаций Прометеевского фронта в Польше, Франции, Турции и Иране, составленные советскими спецслужбами.

В книге отмечается, что основное внимание в движении "Прометей" было уделено воспитанию политической элиты будущих кавказских государств, кропотливой аналитической работе, а также осознанию трагических ошибок, допущенных в 1918-1921 годах. Результатом этого стала концентрация на солидарной общекавказской деятельности, вылившейся в заключение в июле 1934 году Пакта Кавказской Конфедерации – декларации о создании объединенного кавказского государства после освобождения Кавказа от власти большевиков.

Сборник рассчитан на экспертов и большую читательскую аудиторию.