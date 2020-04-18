В Баку вышла книга об истории кавказских эммигрантов в движении "Прометей"
БАКУ/Trend - В Баку в издательстве «JekoPrint» вышел в свет сборник архивных документов «За свободу и независимость Кавказа. Прометеевское движение в секретных документах и материалах участников, наблюдателей и противников", сообщает в субботу Trend со ссылкой на издание.
Составителями, авторами предисловия, перевода и примечаний сборника являются доктор исторических наук Георгий Мамулиа и выдающийся исследователь азербайджанской эмиграции, общественный деятель и дипломат Рамиз Абуталыбов.
Настоящий сборник архивных документов и материалов ставит своей целью
всестороннее освещение различных аспектов участия кавказских политических
антибольшевистских организаций в Прометеевском движении – уникальном по
своему масштабу и грандиозности задач внешнеполитическом проекте, обязанным своим рождением инициативе главы польского государства, маршала
Юзефа Пилсудского.
Как отметил Рамиз Абуталыбов, подобранные и публикуемые в настоящем сборнике документы и материалы из архивов Польши, Франции и Грузии представляют собой наиболее подходящую базу для осуществления исследователями всестороннего сравнительного анализа как непосредственных целей, преследуемых кавказскими руководителями и польскими кураторами Прометеевского движения, так и методов и средств, применяемыми ими для их достижения.
Документы и материалы, публикуемые в настоящем сборнике, по
своему характеру и происхождению подразделяются на следующие
четыре категории:
1. Переписка кавказских руководителей и активистов с
польскими кураторами Прометеевского движения;
2. Непосредственная взаимная переписка кавказских руководителей и активистов, участвующих в Прометеевском движении;
3. Отчеты французской полиции и контрразведки относительно кавказских политических организаций, органов прессы и деятелей, находящихся во Франции и входящих в Прометеевское объединение;
4. Информационные справки о деятельности кавказских организаций Прометеевского фронта в Польше, Франции, Турции и Иране, составленные советскими спецслужбами.
В книге отмечается, что основное внимание в движении "Прометей" было уделено воспитанию политической элиты будущих кавказских государств, кропотливой аналитической работе, а также осознанию трагических ошибок, допущенных в 1918-1921 годах. Результатом этого стала концентрация на солидарной общекавказской деятельности, вылившейся в заключение в июле 1934 году Пакта Кавказской Конфедерации – декларации о создании объединенного кавказского государства после освобождения Кавказа от власти большевиков.
Сборник рассчитан на экспертов и большую читательскую аудиторию.