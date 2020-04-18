Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию "Вместе мы сила" (ФОТО/ВИДЕО)
Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана
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Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана
Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству
Президент Ильхам Алиев: В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией
Вугар Байрамов: Подготовленный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан
Муса Гулиев: Работа, проделанная в период особого режима карантина, направлена на защиту занятости населения
Эльшад Мамедов: Антикризисная программа Азербайджана нацелена на минимизацию внешних рисков и обеспечение социального благосостояния граждан
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 68 человек – Оперативный штаб