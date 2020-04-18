В МИД Азербайджана состоялась презентация портала Evə gedirəm

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Азербайджана 18 апреля состоялась презентация портала Evə gedirəm ("Еду домой"), созданного для возвращения в страну граждан, проживающих в России.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, во встрече, проведенной под руководством заместителя министра иностранных дел Рамиза Гасанова, приняли участие представители соответствующих государственных структур.

В ходе встречи была предоставлена подробная информация о деятельности портала и процессе регистрации, а также состоялся обмен мнениями по вопросам управления процессом соответствующими госструктурами из единого центра, в том числе обратной онлайн-связи с гражданами.

В министерстве отметили, что проживающие за рубежом соотечественники смогут зарегистрироваться в режиме онлайн посредством портала Evə Gedirəm, таким образом процесс обращений граждан в посольства и консульства Азербайджана в зарубежных странах будет ускорен, и им будет оказана помощь возвращению на родину.

На предварительном этапе на сайте смогут зарегистрироваться только граждане Азербайджана, находящиеся в России.

Для каждого человека, который прошел регистрацию на сайте, будет зафиксирована очередь, даты возвращения граждан в Азербайджан будут определены в соответствии с этой последовательностью.

Граждане будут возвращаться в Азербайджан наземным и воздушным транспортом с учетом собственных предпочтений. Обладатели обратных билетов на рейсы AZAL и Buta Airways прилетят на родину бесплатно. Для остальных чартерные рейсы будут платными.

Информация о дате и пропускном пункте, определенном для возвращения гражданина, будет предоставлена посредством портала, отправки смс-сообщения или же устно по телефону. Вернувшиеся в страну граждане будут помещены в карантин.

Регистрация на портале продлится с 10:00 (мск) 18 апреля до 00:00 (мск) 23 апреля 2020 года.

Напомним, зарегистрироваться на портале могут только граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)