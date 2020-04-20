Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале месяца Рамазан
БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Trend.
Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 25 апреля.
Праздник Рамазан придется на 24 мая.
Даты начала месяца Рамазан и праздника определяются на основе подсчетов Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Национальной академии наук Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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