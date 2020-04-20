Восемь вакцин от стресса во время коронавируса

Общество 20 апреля 2020 14:13 (UTC+04:00)
Восемь вакцин от стресса во время коронавируса

БАКУ/Trend - Сегодня нет ни одного человека, который не изводил бы себя вопросами - как защититься от коронавируса, как научиться жить в этих непривычных условиях самоизоляции и ограничений, как избежать потерь, как не бояться завтрашнего дня? Сто тысяч «как» и ни одного ответа. Это важные вопросы, которые задают себе все – школьники, учителя, мамы, папы, руководители и подчиненные.

Эти вопросы задают себе и представители бизнеса, потому что для умного предпринимателя, который ценит кадры, важнее всего здоровье людей. Вот почему в Holcim все онлайн встречи начинаются одинаково: обсуждают здоровье и положение работников, и членов их семей, независимо от того, в какой стране они работают. И делается это не для отчетности, а для принятия решений. Обмен рекомендациями и опытом в разных странах, помогает не пасть духом и не потерять позитивный настрой внутри компании. На одном из таких онлайн встреч были представлены 8 правил разработанные на основе рекомендаций ВОЗ. Никаких секретов, особенностей, сложностей. Некоторые их них покажутся чересчур примитивными, но благодаря этой простоте, они оказались настолько эффективными, что стали внедряться из страны в страну. «Мы искренне готовы поделиться своим опытом и будем рады если и они кому-то окажутся полезными и помогут облегчить карантинные будни для всех – бизнесменов, журналистов, домохозяек, чиновников, почтальонов, всех, кому это важно» - сказала менеджер по связям с общественностью Holcim Азербайджан Рена Тахирова.

Совет №1. Как бы это ни звучало странно, но лучше всего как можно меньше читать и смотреть новости о COVID-19. Не стоит тратить свой день на поиск информации о нем, обмениваться очередной порцией услышанного и прочитанного об «ужасах» коронавируса с соседями и родственниками. Поверьте, просмотр новостей 1-2 раза в день вам хватит чтобы понять ситуацию.

Совет №2. Относитесь разборчиво к источнику информации. Лучше доверять официальным источникам или ВОЗ, потому что сегодня они как никогда заинтересованы, чтобы донести до людей правду и реальную ситуацию. И наоборот, не доверяйте информации под грифом «сверхсекретно» или «конфиденциально». Ну, какой же это секрет, если его знают двое: тот кто написал и опубликовал и вы? Это просто фейк, а значит не стоит тратить на него ни время, ни эмоциональные силы. Впрочем, посмеяться от души над стараниями «фейко метчиков» можно. Но особенно избегайте угрожающей рассылки по ватсапу.

Совет №3. Общайтесь виртуально с людьми, с которыми вам всегда было приятно общаться в «до-карантинной» жизни. И не ограничивайте это общение, тем более что сегодня технические возможности позволяют это. Звоните родственникам, друзьям, коллегам. Звоните, даже если вы раньше это делали только по большим праздникам. Делитесь с ними маленькими радостями, пусть даже мелкими и незначительными, порадуйтесь их сообщениям.

Совет №4. Ежедневно занимаетесь домом. Рутина? Да. Скучно? Быть может. Но это отвлекает, мобилизует, дисциплинирует. И вообще порядок в доме – гармония в душе, настроении, голове. Только стоит заниматься работой по дому не импульсивно и хаотично. Составьте план на несколько дней вперед: когда помыть окна, разобрать вещи, просмотреть бумаги, поменять что-то в интерьере, разнообразить меню, да всего разве перечислишь. Но главное, не сваливайте все на свои плечи, а распределите задание между всеми членами семьи. Ведь вы даже не подозреваете, что у мужа самые прекрасные оладушки в мире, а сынишка оказывается большой дока по части сортировки вещей, а у дочки хорошо получается по части протереть пыль и расставить посуду в буфете свежо, оригинально, как у заправского дизайнера. И непременно похвалите друг друга в конце дня за красоту, эксклюзив и чистоту.

Совет № 5. Многие из вас работают на «удаленке». Только, пожалуйста, не так, что встал утром и ты уже на работе и встаете со стола только когда идете спать. Не растягивать работу на весь день, мол куда торопиться, все равно дома. Ведь у нас до сих пор действует 8-часовой рабочий день, вот и придерживайтесь этого правила. А остальное время смотри Совет №4. Когда еще выпадет такая возможность, что не надо тратить время на дорогу с работы домой. Лишний час-другой можно посвятить семье и самой себе.

Совет №6. Помните, что вы не просто так сидите дома, а выполняете важную миссию. Вы защищаете себя и близких от негативных последствий. Пусть об этом знают все члены вашей семьи, потому что каждый из вас защищает друг друга и это важно напоминать.

Совет №:7. Нужен план покупок на неделю. Заранее запланируйте, где и что именно вы будете покупать, что будете готовить в течение нескольких дней.

Совет № 8. На вгоняйте себя в стресс вопросами, на которые все равно не знаете, да и не можете знать ответа, как бы навязчиво они не «крутились» у вас в голове. Это такие вопросы, как: «а что будет завтра», «как отразится всё происходящее на моей работе», «а что, если ситуация будет все хуже и хуже» и подобные им. Если же у вас еще есть или появилась привычка жалеть себя, срочно (очень срочно!) избавляйтесь от нее. Она омрачает вашу жизнь больше, чем все вирусы вместе взятые. А последствия могут быть плачевными. Рано или поздно вакцину найдут, коронавирус пройдет, как проходят все вирусы, а вот нервы уже не восстановишь. С меланхолией можете справиться только вы сами.

Не жалейте себя! Себя надо любить! И самое главное помните: несмотря ни на что и вопреки всему, жизнь продолжается, и она хоть и трудная, но очень интересная и многообразная.

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.

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