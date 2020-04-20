Мы высоко ценим и рады всем мерам, принимаемым нашим государством – вынужденный переселенец выразил признательность Президенту Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы, вынужденные переселенцы приветствуем меры, по предотвращению влияния пандемии коронавируса, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, и выражаем за это признательность главе государства. Мы высоко ценим и рады всем мерам, принимаемым нашим государством.

Об этом в понедельник сказал Trend вынужденный переселенец из Агдама Низами Мехтиев.

Мехтиев отметил, что именно благодаря своевременным верным шагам и необходимым решениям Президента было предотвращено распространение этого вируса в стране: «Известно, что коронавирус тяжело влияет на пожилых людей. Поэтому по поручению Президента предпринимаются необходимые шаги для защиты пожилых людей. Особым поручением главы государства свыше 15 тысячам одиноких лиц старше 65 лет оказываются услуги на дому».

Мехтиев добавил, что Президент Ильхам Алиев, как всегда, уделяет большое внимание и заботу вынужденным переселенцам, в том числе в ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом: «Пособие, выдаваемое нам как вынужденным переселенцам, поступило раньше обычного, что очень порадовало нас. Кроме того, среди вынужденных переселенцев многие получают и адресную социальную помощь. Продление до 1 числа месяца, следующего после отмены карантина срока выдачи помощи малообеспеченным семьям, у которых срок назначения адресной социальной помощи истек во время режима особого карантина, тоже стало большой радостью для людей, и за это они выражают глубокую признательность Президенту. В целом, мы высоко ценим все меры, принимаемые нашим государством, и отрадно, что у нас такой Президент как Ильхам Алиев, который всегда думает о народе, здоровье и благополучии людей».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)