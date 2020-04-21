Председатель Государственного экзаменационного центра Азербайджана о приемных экзаменах

БАКУ/Trend/ - Согласно действующим правилам, приемные экзамены в Азербайджане проводятся два раза в год. Но в текущих условиях есть вероятность проведения экзамена только один раз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с этим пока никаких ограничений не установлено.

Прокомментировав вопрос о некоторых уступках для абитуриентов в связи с пандемией, Аббасзаде отметила, что экзаменационная программа будет единой для всех.

"Кто-то усвоил программу полностью, а кто-то наполовину. Кому же идти на уступки? Все находятся в одном и том же положении. Данная ситуация наблюдается во всем мире. Правила для всех одинаковые, и никаких уступок не будет предусмотрено", - уточнила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)