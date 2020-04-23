Верховный суд оправдал Ильгара Мамедова
БАКУ/Trend/ - Сегодня на пленуме Верховного суда была рассмотрена жалоба в связи с уголовным делом председателя РЕАЛ Ильгара Мамедова.
На судебном заседании было принято решение, согласно которому все принятые ранее решения в отношении Ильгара Мамедова были отменены и он был оправдан по всем уголовным делам.
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