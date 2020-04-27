В Азербайджане пройдут онлайн-собеседования в связи с приемом на работу учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проведены онлайн-собеседования с целью заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, принятыми на работу по срочным трудовым договорам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Собеседования будут проводиться на платформе "Microsoft Teams" и первоначально охватят учителей общеобразовательных школ Баку.

В связи с участием в собеседованиях на личные страницы кандидатов будет отправлена информация. Те, кто не смог по той или иной причине принять участие в собеседовании в режиме онлайн, смогут сделать это в обычной форме после отмены ограничения на передвижение, введенного в связи с особым карантинным режимом.

Напомним, что регистрацию в конкурсах, проведенных по приему на работу учителей в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах прошли около 3000 человек и были подтверждены электронные заявления свыше 1300 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)