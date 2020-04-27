В Азербайджане на приемных экзаменах в вузы будут применяться другие стандарты
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на приемных экзаменах в вузы будут применяться другие стандарты.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, при осуществлении смягчающих мер будут проводиться очень серьезный мониторинг: "Решения по образовательному сектору будут приниматься с учетом этих вопросов. Министерство образования проводит подготовку к оперативному принятию решений".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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