БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на приемных экзаменах в вузы будут применяться другие стандарты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, при осуществлении смягчающих мер будут проводиться очень серьезный мониторинг: "Решения по образовательному сектору будут приниматься с учетом этих вопросов. Министерство образования проводит подготовку к оперативному принятию решений".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)