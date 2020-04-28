В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 1 мая

БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на первое мая в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию.

Видеоуроки также доступны на Youtube канале и странице в Facebook Агентства и на портале видеуроков министерства образования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)