Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к акции по сдаче крови (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, присоединившись к призыву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, приняло участие в акции по сдаче крови, сообщили в среду Trend в Агентстве.
По данным источника, чтобы обогатить банк крови, оказывая тем самым поддержку детям, страдающим от наследственных заболеваний крови, сотрудники Агентства добровольно сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.
Кровь, которая была взята у доноров после предварительного обследования, будет использована для детей, страдающих от талассемии, гемофилии, а также лейкоза.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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