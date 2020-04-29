Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к акции по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, присоединившись к призыву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, приняло участие в акции по сдаче крови, сообщили в среду Trend в Агентстве.

По данным источника, чтобы обогатить банк крови, оказывая тем самым поддержку детям, страдающим от наследственных заболеваний крови, сотрудники Агентства добровольно сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Кровь, которая была взята у доноров после предварительного обследования, будет использована для детей, страдающих от талассемии, гемофилии, а также лейкоза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)