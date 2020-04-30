Минобразования Азербайджана: Открытие школ до конца учебного года не представляется реальным (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В данный момент рано говорить об открытии образовательных учреждений.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

Отметив масштаб охвата сферы образования, замминистра сказала, что наверняка после отмены карантина образовательные учреждения не будут открыты в первую очередь.

"К этому следует отнестись с пониманием. Учебный год завершается через полтора месяца, а если точнее, в школах уроки заканчиваются в мае, а в июне проводится итоговое оценивание учеников. Все мы хотим, чтобы школы открылись как можно раньше, но было бы неправильно сейчас говорить о дате открытия", - сказала Велиева.

Она отметила, что если учебная программа доводится до учащихся, то нет необходимости продлевать учебный год.

"Наверняка учебный год будет завершен вовремя. Для усвоения учащимися программы проводятся занятия в режиме онлайн", - добавила Велиева.

По ее словам, в ряде стран учебный процесс возобновлен для учащихся старших классов, в случае необходимости и в Азербайджане будет рассмотрена эта возможность.

"Мы всесторонне обдумаем этот вопрос. Однако открытие школ до конца учебного года не представляется реальным. В настоящее крайне важно, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Однако соблюдение этого правила детьми в школах будет крайне затруднительным", - добавила Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)