Бюро Обязательного Страхования обратилось к автовладельцам

БАКУ/ Trend - При изменении государственных номерных знаков автомобиля, если свидетельство обязательного страхования не аннулировано, отсутствует необходимость получать новое свидетельство, сообщает Trend со ссылкой на Бюро Обязательного Страхования (БОС).

Как сообщили в БОС, при изменении государственных номерных знаков автомобиля, при обнаружении этого посредством специальных устройств МВД (радаров), при условии что прежнее страховое свидетельство в силе, штрафы применяться не будут. Информация об этом содержится в электронной информационной системе Бюро.

Отметим, что отношения в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) регулируются четвертой главой особого раздела Закона Азербайджанской Республики “Об обязательном страховании”. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств предусмотрено для возмещения ущерба, причиненного здоровью физических лиц, а также имуществу физических и юридических лиц, причиненного в результате эксплуатации автотранспортных средств на территории Азербайджанской Республики.