Gilan Holdinq оказал продовольственную помощь уязвимым группам населения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend - В соответствии со своей стратегией по корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding, всегда отличающийся чутким отношением к социальным вопросам, поддержал призыв Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Вместе мы – сила!».

Сотрудники холдинга в связи с особым карантинным режимом, введенным в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19) навестили одиноких лиц старше 65 лет, малообеспеченные семьи, в том числе семьи шехидов и оказали им продовольственную помощь.

На основании списков Министерства труда и социальной защиты населения, холдинг оказал помощь 6000 семей, проживающим в Агджабединском, Агдамском, Агдашском, Агстафинском, Агсуинском, Астаринском, Билясуварском, Балакянском, Джебраильском, Ходжавендском районах республики и Хазарском, Низаминском, Пираллахинском, Сабунчинском, Сабаильском, Сураханском и Ясамальском районах Баку.

В рамках акции сотрудники Gilan Holdinq отметили и важность соблюдения гражданами правил особого карантинного режима.