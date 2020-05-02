В Баку дезинфицируются улицы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
БАКУ /Trend/ - Начиная с утренних часов, посредством специальной техники и усилиями сотрудников коммунально-хозяйственных служб ИВ города Баку на более чем 200 улицах и проспектах столицы проводится работа по дополнительной усиленной дезинфекции с использованием специальных химических веществ.
Наряду с центральными улицами, дезинфицируются улицы в поселках и жилых массивах столицы.
Личный состав МВД Азербайджана традиционно поддержал очередные масштабные дезинфекционные работы, предоставив для их проведения технику особого назначения министерства.
(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)
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