В Баку дезинфицируются улицы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Начиная с утренних часов, посредством специальной техники и усилиями сотрудников коммунально-хозяйственных служб ИВ города Баку на более чем 200 улицах и проспектах столицы проводится работа по дополнительной усиленной дезинфекции с использованием специальных химических веществ.

Наряду с центральными улицами, дезинфицируются улицы в поселках и жилых массивах столицы.

Личный состав МВД Азербайджана традиционно поддержал очередные масштабные дезинфекционные работы, предоставив для их проведения технику особого назначения министерства.

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)