В ближайшее время на пригородных маршрутах Баку появятся новые автобусы
Общество 4 мая 2020 18:39 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в направлении пригородных поселков Баку будут запустят новые автобусные линии.
Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
По его словам, до того, как был введен режим карантина в связи с этим был осуществлен цикл мероприятий.
"В этих целях заказаны 115 автобусов малой вместимости. Вопрос будет решен после выхода из карантина. Хочу отметить, что плотность пассажироперевозок вызвана не только нехваткой автобусов, но и большими интервалами между рейсами", - сказал Керимли.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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