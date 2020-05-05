Управление образования города Баку приостанавливает прием граждан до 31 мая

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана и мерами, принимаемыми министерством образования в этом направлении, Центр приема граждан Управления образования приостановит работу до 31 мая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

В этот период граждане могут обращаться в информационный центр по телефону: 012-599-12-22 или писать на адреса электронной почты Управления info@baku.edu.gov.az и mailform@baku.edu.gov.az

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут опускать письма и соответствующие документы в почтовый ящик у главного входа Управления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)